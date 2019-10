Gemeente Wemmel krijgt kunstwerken van Gustaaf Mertens MKV

25 oktober 2019

Gemeente Wemmel mocht onlangs twee kunstwerken van Gustaaf Mertens in ontvangst nemen. Die werden geschonken door Benoit Van Vaerenbergh. Hij is zelf kunstenaar uit Wemmel, woont nu in Frankrijk en had de werken in zijn bezit, laat Christian Andries, schepen van cultuur (Wemmel Plus!) weten.

Op één van de werken is het oude centrum van Wemmel te zien. Waar de werken precies zullen hangen is nog niet geweten. We zijn er al enkele werken van G. Mertens te zien in het gemeentehuis.