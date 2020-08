GC De Zandloper trots op najaarprogramma: geen abonnementen, wel coronaproof aanbod Margo Koekoekx

26 augustus 2020

15u05 0 Wemmel Tickets zijn vanaf nu opnieuw verkrijgbaar bij GC De Zandloper. Dat wil zeggen dat er weer wat cultuuraanbod op het programma staat. De ploeg kijkt ernaar uit om weer wat leven in de brouwerij te hebben. Reserveer tijdig, want de plekjes zijn meer dan ooit beperkt.

Bij GC De Zandloper staan ze te popelen om bezoekers weer met open armen te ontvangen. Al mag u dat vooral figuurlijk opvatten. “Het bezoek aan onze voorstellingen zal wat anders aanvoelen dan voorheen. Iedereen is verplicht een mondmasker mee te brengen en te dragen, ook tijdens de voorstellingen”, zegt centrumverantwoordelijke Kristof De Smet. “Wij zijn vooral blij dat we eindelijk weer publiek mogen verwelkomen. We raden aan om niet te lang te wachten met reserveren, want door de social distancing regel kunnen er maar 100 van de 380 zitjes verkocht worden.”

Tickets zijn vanaf nu te koop. Tijd om uw slag te slaan. De programmatie staat op punt. De ploeg ontvangt je bubbel met plezier. Gezien lang op voorhand plannen wat moeilijk is, zijn er dit jaar geen abonnementen beschikbaar.