Extra verkeersdrukte verwacht door uitverkocht concert Rammstein: afrit ‘Wemmel’ afgesloten DBS

09 juli 2019

14u06 0 Wemmel Het uitverkochte concert van Rammstein op woensdag 10 juli in het Koning Boudewijnstadion heeft een aantal gevolgen op mobiliteitsvlak voor Wemmel. Er worden dan ook 45.000 toeschouwers verwacht.

Om veiligheidsredenen wordt de afrit ‘Wemmel’ (afrit 8 – de Limburg Stirumlaan) op de binnenring afgesloten. De opritten daarentegen blijven open. Deze maatregel geldt tussen ongeveer 17 tot 20 uur. Wie naar Wemmel komt, rijdt best via afrit 9 (Jette) of via de A12. Verkeer naar Brussel kan ofwel via de A12 rijden of via de Tentoonstellingslaan. Hou dus zeker rekening met de extra verkeersdrukte die dit concert met zich meebrengt.

Concertgangers kunnen de parkings aan Dries, de sporthal (Vijverslaan) en aan de Dr. H. Folletlaan gebruiken. Aangezien het gaat om een uitverkocht concert heeft het gemeentebestuur beslist om extra controles te laten uitvoeren. Ook de gemeenschapswachten zullen aanwezig zijn.