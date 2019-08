Ene waterlek na andere in Wemmel door brand in landbouwloods in Merchtem Robby Dierickx

10u35 0 Wemmel In Wemmel hebben de bewoners van enkele straten sinds dinsdag al meermaals enkele uren zonder water gezeten. Volgens watermaatschappij Farys zijn de waterlekken het gevolg van de brand van dinsdag in buurgemeente Merchtem.

Om de hevige brand in een landbouwloods te blussen, tapte de brandweer water in Wemmel af. “Daarbij werd het watergebruik in totaal een vijftiental keer abrupt gestopt”, luidt het bij Farys. “Daardoor werd telkens een hevige terugslag gecreëerd, wat nefast is voor de buizen. Dinsdagavond heeft dat een eerste waterlek in de Boomgaardstraat veroorzaakt. Nadien kregen we meldingen van het ene lek na het andere. In vier straten kwamen de bewoners daardoor telkens enkele uren zonder water te zitten.”

Ook vrijdagochtend zijn de problemen nog niet van de baan. Zo voert Farys momenteel herstellingswerken uit in de Boomgaardstraat, waar sinds dinsdag al drie waterlekken waren, en in de Robberechtstraat. “We kunnen echter niet garanderen dat de problemen hiermee definitief opgelost zullen zijn”, klinkt het nog bij Farys. “Het zal afwachten zijn hoe zwaar de waterleidingen geleden hebben onder de bluswerken.”