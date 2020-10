Dwerggeit palmt tuinhuis in: “Wie adopteert dit gedumpte beestje?” Margo Koekoekx

10 oktober 2020

14u55 4 Wemmel Eén van de bewoners in de buurt van Holland bos te Wemmel heeft sinds kort bezoek. Eigenlijk ongewenst bezoek. De bezoeker in kwestie blijkt het echter wel naar z’n zin te hebben, want de geitenbok palmt sinds 28 september zowel tuin als tuinhuis helemaal.

“En het ziet er niet naar uit dat hij uit eigen beweging gaat vertrekken”, vertelt de buurman die liever anoniem blijft. “Hij toonde ons zijn springkunsten al, maar verder kunnen we eigenlijk weinig met het dier. Het beestje is ook erg schuchter. Hem vangen doen we liever niet.” Toch moet het dier weg. Het schrikt elke keer op wanneer de eigenaar zijn eigen tuin betreedt en de man heeft schrik dat het diertje tijdens het uitvoeren van zijn trampolinekunsten per ongeluk in de vijver zou sukkelen.

Gedumpt?

Bewoner en buurman lichtten zowel politiezone KLM als AMOW in. Er was daarentegen nergens melding gemaakt van een verdwenen dwerggeit. “Daardoor vermoeden we helaas dat het om een dumping gaat. Het arme dier.”

Het vogelopvangcentrum in Malderen dat wel meer dieren opvangt dan alleen vogels, kan helaas niet helpen. Een berggeit is hier geen wild dier en dus moeten ze zich richten tot asielcentra. “Maar wij gaan niet betalen voor iemand anders zijn gedumpte geit”, klinkt het.

De eigenaars van de tuin waar de dwerggeit verblijft, maakten intussen een anoniem mailadres aan voor wie contact wil opnemen. Ben je je geit kwijt? Of wil je dit springtalent adopteren? Neem dan contact op met geitenbok@mail.be.