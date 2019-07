Doorgeroeste brugrelingen over Brusselse Ring dit najaar dan toch vervangen: “Gelet op het veiligheidsrisico” Dimitri Berlanger

16 juli 2019

11u00 0 Wemmel De doorgeroeste leuningen van de brug van de Panoramastraat over de ring in Wemmel worden dit najaar allemaal vervangen. Dat laat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) weten nadat de lamentabele toestand van de door corrosie zwaar aangetaste relingen vorige week werd aangekaart. Omwonenden vrezen zelfs dat wie effectief tegen de reling leunt, naar beneden riskeert te vallen op de ring. Volgens AWV was de vervanging al ingepland ‘gezien het veiligheidsrisico’.

De reling van de brug over de Ring aan de Panoramastraat in Wemmel bevindt zich in een dermate slechte staat dat er stukken naar beneden dreigen te vallen - en waarschijnlijk ook al gevallen zijn. Burgemeester Walter Vansteenkiste zegt dat Wemmel de situatie al jaren vruchteloos aankaart bij Wegen en Verkeer.

AWV laat nu weten dat de vervanging van alle leuningen wel degelijk voorzien is op korte termijn. “Elke brug met een overspanning van ten minste 5 meter krijgt om de 3 à 6 jaar een algemene inspectie”, legt communicatiedeskundige Carla Cox van AWV uit. “Dat wordt bepaald door de dienst Expertise Beton en Staal (EBS) in functie van de algemene toestand van de brug. Ook de brug over de Panoramastraat werd geïnspecteerd in maart 2014. Zo volgen we op welke leuningen de komende jaren moeten vervangen worden.”

Wegen en Verkeer benadrukt dat met de constructie van de brug zelf niets fout is. “We investeren systematisch in het onderhoud en de renovatie van bruggen langs gewest- en snelwegen, ook langsheen de Brusselse ring maar gezien het beperkte budget moeten we keuzes maken. Het veiligheidsrisico van de leuningen van de brug van de Panoramastraat maakt echter dat een vervanging van alle leuningen reeds ingepland werd voor dit najaar.”

Leuningen van bruggen vervangen is volgens AWV ook complexer dan op het eerste gezicht lijkt. “Die aanpak gebeurt niet op 1, 2, 3 via het gewone onderhoudsbudget voor bruggen, maar ze worden mee opgenomen in grotere renovatieprojecten. De leuningen van oudere bruggen zijn namelijk ingeboord op een blauwe steen, meestal aan de rand van het voetpad of fietspad op de brug.”

De blauwe steen en het voetpad moeten dan ook volledig worden uitgebroken. “Bij het opengooien van het voetpad en het weghalen van de blauwe steen, wordt er automatisch ook aan de waterdichting van de brug geraakt. De waterdichting is één van de fundamentele elementen van een brug die ervoor zorgt dat er geen waterinsijpeling in de brugstructuur zelf mogelijk is. Dat betekent dat je bij het weghalen van leuningen opnieuw een waterdichting aanlegt onder het voetpad of fietspad, asfalteringslagen aanbrengt en dan pas een nieuwe leuning installeert. Daarom wordt dit soort van toch wel serieuze ingrepen vaak meegenomen in een groter geheel van een renovatie binnen het investeringsprogramma van de Vlaamse Overheid.”