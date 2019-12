Dode bij uitslaande brand in Wemmel JCV

28 december 2019

11u01 30 Wemmel Bij een uitslaande brand in Wemmel is zaterdagmorgen een 52-jarige man om het leven gekomen. Het vuur was bijzonder hevig, een deel van de woning is ingestort.

De brandweer werd zaterdag om 7.15 uur opgeroepen voor een brand in een woning in de Zwaluwenlaan in Wemmel. De uitslaande brand was bijzonder hevig. Een deel van de achterkant van de woning stortte in. Bij de brand kwam een 52-jarige bewoner van de woning om het leven.

Hoe het vuur kon ontstaan, is nog niet duidelijk. Het parket van Halle-Vilvoorde komt ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken.