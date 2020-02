Dikke Truiendag in De Wondertuin Margo Koekoekx

11 februari 2020

Dinsdag was het dikke truiendag in basisschool De Wondertuin in Wemmel en dat hebben de leerlingen geweten. Iedereen was wat dikker gekleed en heel de voormiddag stond in het teken van het milieu. “Na het eerste belsignaal hebben we buiten een opwarming gedaan. Zo hadden de leerlingen het goed warm”, zegt directrice Vera Leemans van basisschool De Wondertuin. Daar draaiden ze de verwarming wat lager in het kader van Dikke Truiendag.

“We maakten van deze dag gebruik om stil te staan bij het milieu. Natuurpunt heeft samen met de kinderen nestkastjes opgehangen en we hebben bomen verloot onder de verschillende klassen. Zij moeten nu een heel jaar zorg dragen voor hun boom.”