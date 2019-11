Dieven plegen gewapende overval op Krëfel Wemmel SHVM

18 november 2019

18u01 1 Wemmel Twee mannen hebben zondagavond de Krëfel op de Romeinsesteenweg in Wemmel overvallen. Daarbij gebruikte een van hen een wapen. Voorlopig kon de politie de daders nog niet vatten.

Volgens de winkelmanager splitste het duo zich kort voor de overval op. De ene dader liep als eerste de winkel binnen om het winkelpersoneel en de klanten in de gaten te houden. De andere man trok om het hoekje een bivakmuts over zijn hoofd. Vervolgens liep de tweede man de winkel binnen met een wapen en richtte hij zich meteen naar de kassa. “De kassiers reageerden zeer nuchter en snel en overhandigden hem meteen de inhoud”, meent de manager. Hoe groot het gestolen bedrag is, wil het personeel niet kwijt. “Maar we zijn veel geld kwijt.” Het duo zou geen goederen uit de zaak hebben gestolen.

De daders namen na het incident de benen. Van de dieven is nog geen spoor te bekennen.

Plaag

Volgens de manager zou het de eerste keer zijn dat de winkel te maken krijgt met een overval. Andere winkels, waaronder de Colruyt, Ladbrokes, Quick, verschillende nightshops en de Pizza-Hut, die eveneens gelegen zijn op de Romeinsesteenweg, kregen al meerdere malen overvallers over de vloer.

In januari werd het Pizza Hut-restaurant overvallen door drie daders. Eén van de daders liep daarbij de eetzaal in, bedreigde een ouder koppel met een pistool en stal de handtas van de dame. De beelden van de overval werden toen uitgezonden in het opsporingsprogramma FAROEK.

In april was het Colruyt-warenhuis aan de beurt, dat toen door minstens één dader werd overvallen. Diezelfde dag werd ook een Delhaize in Jette overvallen.