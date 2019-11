CardioService beheert 7.000 AED-toestellen na overname van Life bvba Margo Koekoekx

11u54 0 Wemmel Wemmels bedrijf CardioService breidt uit. Zo namen zij onlangs Life bvba over. Daarmee nemen ze het beheer van 400 toestellen van Life bvba voor hun rekening. CardioService was al de grootste Belgische verdeler van AED toestellen.

In totaal zullen ruim 200 klanten de overstap naar CardioService maken, waaronder organisaties zoals Waregem Expo, PostNL, en Volvo Belgium. Benny Van Crombrugge, bestuurder en één van de oprichters van het bedrijf laat weten blij te zijn met de overname. “We bestaan sinds 2010 en dit is onze eerste overname, hopelijk volgen er nog.” Na de overname beheert het Wemmelse bedrijf zo’n 7.000 toestellen en 3.000 klanten.

CardioService is een bedrijf met een missie. Bijna tien jaar geleden besloten hij en zijn kompaan iets te doen aan het grote verschil wat de eerste hulp bij een hartaanval betreft. “Wanneer je Nederland met België vergelijkt, wat qua oppervlakte een klein verschil is, zie je een aantal grote verschillen. In Nederland heb je na een hartaanval 30% kans op overleven, in België slechts 5%. In Nederland hangen dan ook 100.000 AED toestellen terwijl dat in België tussen de 16.000 en 18.000 ligt”, verduidelijkt Van Crombrugge.

Een AED-toestel is een Automatische Externe Defibrillator (AED) en kan het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Het is een apparaat dat in veel openbare ruimtes zoals sporthallen en dienstencentra maar ook bedrijven ophangt. Wanneer iemand een hartstilstand krijgt dien je dit toestel te gebruiken in afwachting van een ziekenwagen.