Cannabisplantage met tussen 500 en 1.000 plantjes opgerold: 32-jarige verdachte opgepakt SHVM

16 april 2020

15u04 0 Wemmel De lokale politie van de zone AMOW (Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel) heeft woensdagavond een cannabisplantage ontdekt in een woning gelegen op de kruising tussen de Korenveldlaan en de Amelgemweg in Wemmel. Bij de ontdekking kon een 32-jarige man van Albanese afkomst opgepakt worden.

Woensdagavond ontving de lokale politie een melding betreffende verdachte handelingen aan een woning in Wemmel. Daarop ging de politie ter plaatse en namen ze er meteen een onmiskenbare cannabisgeur waar. Niet veel later stuitte de politie op een aanzienlijke plantage van tussen de 500 en 1.000 oogstklare cannabisplantjes.

Een 32-jarige man van Albanese afkomst was op dat moment aanwezig in de woning. Hij werd opgepakt. Uit verder onderzoek blijkt de man geen verblijfplaats in België te hebben. Hij wordt vandaag nog voor de onderzoeksrechter geleid. Het parket vraagt zijn verdere aanhouding.

Volgens het parket van Halle-Vilvoorde is de woning verder onbewoond en gaat het om een huurwoning.