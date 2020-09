Café Famex al een week dicht op vraag van magistraat Margo Koekoekx

25 september 2020

16u58 0

Café Famex in Wemmel is al een week dicht. Afgelopen weekend sloot de politie het café. Volgens buurtbewoners waren de agenten vergezeld door politiehonden. De zaak zit bij de gerechtelijke federale politie. De sluiting van het café kwam er op vraag van een magistraat. Wat de reden tot sluiting was, is tot dusver onbekend.

Buren speculeren over drugs en illegalen. Voorlopig is daar geen enkele bevestiging of ontkrachting van.