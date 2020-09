Buurtbewoner betrapt inbreker: 1 jaar cel gevorderd Wouter Hertogs

28 september 2020

16u37 1 Wemmel Een 24-jarige man riskeert 1 jaar cel voor twee inbraken in Wemmel. Een alerte buurtbewoner betrapte de man echter waarna de politie hem kon inrekenen.

In de nacht van 23 op 24 maart hoorde een man lawaai bij zijn buren. Hij ging een kijkje nemen en zag een jongeman het raam inklimmen. De buurtbewoner belde meteen de politie die snel aanwezig was. De man kon geïntercepteerd worden. hij bleek even daarvoor al in een ander huis ingebroken te hebben. Hierbij ging hij aan de haal met een tablet en spelconsole. “Eigenlijk wilde ik niet stelen. Ik zocht een slaapplek en zag dat ik de woning kon binnenklimmen. In de woning zag ik de waardevolle spullen liggen en dan pas besloot ik ze mee te nemen”, klonk het tegen de politie. Zijn advocaat verzocht om een straf met uitstel. Uitspraak op 26 oktober.