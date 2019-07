Brugleuning over ring in Wemmel helemaal doorgeroest: “Wie er tegen leunt, dreigt naar beneden te vallen” Dimitri Berlanger

12 juli 2019

14u41 0 Wemmel De reling van de brug over de Ring aan de Panoramastraat in Wemmel is in dermate slechte staat dat er stukken naar beneden dreigen te vallen en waarschijnlijk ook al gevallen zijn. Volgens plaatselijke bewoners riskeert wie er gewoon tegen leunt, zelfs naar beneden te vallen, op de ring. Burgemeester Walter Vansteenkiste zegt dat Wemmel de situatie al jaren vruchteloos aankaart bij het Agentschap Wegen en Verkeer. “Ik kan toch moeilijk de brug gaan sluiten omwille van de veiligheid?”

Eigenlijk gaat het om een dubbele brug naast mekaar over de ring. Eentje leidt naar parking C of de Romeinsesteenweg, de andere loopt van de Romeinsesteenweg via de Panoramastraat naar Wemmel centrum. Het maakt echter geen verschil wat de brugleuning betreft: die is overal in even erbarmelijke staat. De corrosie heeft ongemeen hard toegeslagen. In sommige gedeeltes zijn er onderaan zelfs openingen in de reling omdat de ijzeren pijlers het begeven hebben nadat ze al jaren staan te verroesten in weer en wind. Daarvan zijn ongetwijfeld al stukken naar beneden gevallen op de Ring, wat uiteraard levensgevaarlijk is. Volgens bewoners uit de omgeving dreigt wie tegen de reling leunt gewoon, naar beneden te vallen. Zo’n vaart loopt het misschien nog niet maar dat de situatie verre van ongevaarlijk is, mag duidelijk zijn.

De gemeente Wemmel staat machteloos. “De brug ligt op Wemmels grondgebied maar wij hebben daar geen bevoegdheid”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (Lijst van de Burgemeester Wemmel). “Het is al jaren dat wij die erbarmelijk toestand van de reling aankaarten bij het Agentschap Wegen en Verkeer maar nog steeds zonder enig gevolg. Het is spijtig dat wij als gemeente hierdoor telkens negatief in het nieuws komen. Nochtans is er onlangs een grote inspectie van de bruggen over de ring geweest. Het lijkt mij onmogelijk dat dit niet is opgemerkt.”

Wemmel gaat op dezelfde nagel blijven kloppen, belooft Vansteenkiste. “We zullen het niet nalaten om dit nog maar eens te melden bij AWV én bij De Werkvennootschap, die bezig is met de infrastructuurwerken op de Ring. Dit is een zeer vervelende zaak. Dat er stukken naar beneden vallen kan ik niet uitsluiten. Dat de hele reling zomaar naar beneden zou komen, geloof ik niet. Dat is zeker niet aan de orde. Het is vooral een doorn in het oog van de passanten. En terecht, want het trekt op niks. Maar ik kan toch moeilijk die hele brug gaan sluiten omwille van de veiligheid?”

Bij het Agentschap Wegen en Verkeer komt er voorlopig geen duidelijk antwoord. “We zijn er ons van bewust dat er een probleem is op die plek met de relingen maar met de brug zelf is niks mis. Omwille van de verlofperiode van de juiste personen kunnen we hier pas volgende week ten gronde op reageren”, laat een woordvoerster weten.