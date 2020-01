Brandweer redt hondje uit woning tijdens hevige kelderbrand SHVM

29 januari 2020

Dinsdagnamiddag rond 15 uur is de brandweer afgezakt naar een woning in Wemmel, waar op dat moment een hevige brand woedde. De kelder brandde bijgevolg volledig uit en het vuur veroorzaakte heel wat rookschade in de rest van het huis. Op het moment dat brandweerlieden uit Brussel de brand aan het blussen waren, slaagde één van de teams erin het hondje van de bewoner te vinden en naar buiten te brengen. Niemand raakte uiteindelijk gewond.