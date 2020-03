Brand legt woning volledig in de as: man springt van dak met zware brandwonden SHVM

19 maart 2020

12u18 0 Wemmel In de De H. De Molstraat in Wemmel is donderdagvoormiddag een zware brand uitgebroken in een woning. De bewoner werd met ernstige brandwonden afgevoerd naar het brandwondencentrum.

Buurtbewoners hoorden vanmiddag rond 10 uur een man roepen om hulp. “De man, een alleenstaande van rond de 40 jaar, was werken aan het uitvoeren op het dak”, zegt een getuige. “Plots ontstond er een brand, waarop de man van het dak sprong. Hij kwam neer met zware brandwonden aan z’n handen en benen en smeekte om water op zijn wonden te gooien. De hele straat en de tuinen zagen wit van de rook.”

Buren alarmeerden onmiddellijk de hulpdiensten, die de man overbrachten naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek. Ook een brandweerman van de Brusselse brandweer raakte gewond tijdens de interventie toen hij door een beschadigde trap in de woning zakte. De brandweerman heeft intussen het ziekenhuis verlaten en is momenteel werkonbekwaam.

Het huis brandde volledig uit. Ook het dak van een aanpalende woning raakte beschadigd.