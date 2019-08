Bluswater oorzaak ‘donkere’ Amelvonnisbeek DBS

06 augustus 2019

17u46 0 Wemmel Het water in de Amelvonnisbeek kleurde eind vorige week heel donker, maar is niet vervuild door een illegale lozing. Dat meldt de gemeente Wemmel op haar website.

De bruine kleur en het schuimende water zijn te wijten aan de bluswerken van een hoeve in de Lindenstraat in Hamme (Merchtem). Dat bluswater is in de beek terechtgekomen. Dat is ongevaarlijk maar kan een chemische geur hebben. De regen die de komende dagen voorspeld wordt, zou het probleem moeten oplossen.