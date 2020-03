Blijf leesvoer halen bij bibliotheek Margo Koekoekx

31 maart 2020

11u41 0 Wemmel Lezen is een blijft een populaire bezigheid in coronatijden. Ook de bibliotheek van Wemmel zet zich bijgevolg in om mensen zoveel mogelijk leesvoer te blijven geven.

Ontleners kunnen online de catalogus raadplegen en nagaan of hun boek voorradig is. Daarna bellen of mailen ze de bib om hun reservatie door te geven. Je krijgt een bericht wanneer je de bestelling kan afhalen en op die manier kan je toch nog je neus in de boeken blijven steken of de kinderen blijven voorlezen.

Contacteer de bib via mail bib@wemmel.be of op weekdagen tussen 9 uur en 16 uur via tel 02/462 06 20. Alle informatie voor bestellen afhalen en inleveren op de website.