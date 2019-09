Bewakingssysteem Colruyt leidt tot veroordeling winkeldief WHW

16u16 0 Wemmel Een Georgiër is veroordeeld tot 2 jaar cel voor verschillende winkeldiefstallen in Colruyt-filialen.

Samen met een andere man bracht hij op 12 april 2017 tot 2 maal toe een ongewenst bezoek aan de Colruyt in Wemmel. Telkens verstopten ze enkele flessen whisky en glipten ze langs de kassa. Uiteindelijk kon hij opgepakt worden nadat hij in Marche-En-Famenne hetzelfde wilde doen. De beeltenis van de twee was immers over alle Colruyt-winkels verspreid. De oplettende winkeldetective herkende hem en belde de politie. De man gaf verstek voor de behandeling van zijn zaak. Eerder had het parket nog 1 jaar cel gevraagd. De rechter verdubbelde dit.