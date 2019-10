BE-Alert testbericht bereikt 99,9% van de geregistreerde inwoners in Wemmel Margo Koekoekx

03 oktober 2019

Op 3 oktober werd het BE-Alert systeem succesvol getest bij verschillende gemeenten, waaronder ook Wemmel. Op 30 september waren 841 inwoners uit Wemmel geregistreerd. Op de dag van de test zijn dat er 909. Via het systeem kan je vragen om een melding via GSM en of mail te krijgen in geval van noodsituaties zoals overstroming, een grote brand of dergelijke. Bijgevolg werden er 996 sms’en verstuurd waarvan er slechts één niet aankwam. Alle 953 mails kwamen wel correct aan.

Ben je nog niet geregistreerd maar wil je dat wel doen? Dan kan je dit gemakkelijk door het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in te vullen op www.be-alert.be.