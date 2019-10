BE-Alert test op 3 oktober Margo Koekoekx

01 oktober 2019

Op donderdag 3 oktober is er een algemeen testmoment van het BE-alert, waaraan ook Wemmel deelneemt. BE-Alert is een systeem dat je via sms, e-mail of telefoon op de hoogte stelt van een noodsituatie in je buurt. Dat kan gaan om een grote brand, een overstroming of andere heftige situaties. Momenteel zijn er 841 geregistreerde inwoners in Wemmel. Zij zullen donderdag 3 oktober een testbericht krijgen.

Ben je nog niet geregistreerd maar wil je dat wel doen? Dan kan je dit gemakkelijk op www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in, dan test je mee op 3 oktober.