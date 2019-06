Basisscholen De Eekhoorn en Kameleon nemen deel aan Rode Neuzen Dag: “Speelplaats pimpen om tegemoet te komen aan noden van elk kind” DBS

Lagere scholen De Eekhoorn en Kameleon uit Wemmel nemen volgend jaar deel aan de Rode Neuzen Dag. De goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius verruimt zich dit jaar, want in tegenstelling tot de voorbije jaren is de focus niet enkel op het mentale welzijn, maar ook op de fysieke en sociale weerbaarheid van jongeren.

Het hoogtepunt van de Rode Neuzen Dag vindt dan wel pas op vrijdag 29 november plaats, nu al maken scholen zich op voor hun deelname. Zo ook in de GO! lagere school voor buitengewoon onderwijs De Eekhoorn en basisschool Kameleon.

“Op onze inclusiecampus lopen kinderen school van het reguliere basisonderwijs, alsook kinderen met ernstige taalstoornissen, leerstoornissen, matige tot ernstige mentale achterstand en leerlingen met ernstige emotionele en gedragsproblemen”, vertelt Eline Hebbrecht. “Bij ons is samen leren en samenleven geen streefdoel maar realiteit. Het kind staat voor ons centraal. Als campus zijn we flexibel in het bieden van passende antwoorden op de hulpvragen van elk kind.”

“Met onze Rode-neuzenactie ‘Pimp je speelplaats’ willen we verder tegemoet komen aan de noden van elk kind. We willen een veilige, leuke en uitnodigende speelomgeving creëren waar elk kind zich kan uitleven en tot rust kan komen. Wij hebben nieuwe gebouwen maar onze speelplaatsen zijn nog ‘naakt’. Daarom is het hoog tijd voor actie en wij kunnen elke hulp dus hard gebruiken. We vragen dan ook om onze verschillende acties te steunen en zeker onze Facebook-pagina in de gaten te houden. Onze kinderen en leerkrachtenteam zijn iedereen alvast zeer dankbaar.”