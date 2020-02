Authentiek café speelt in op moderne trends: Tournée Minérale Margo Koekoekx

19 februari 2020

14u24 0 Wemmel In Wemmel kan je terecht voor heerlijke mocktails. Daar spelen ze bij café Op ‘t Hoeksken - één van de authentiekste café’s uit de buurt - op in tijdens Tournée Minérale.

Momenteel zijn er twee soorten te verkrijgen; ééntje op basis van gember en de andere op basis van rode besjes en pompelmoessap. “Telkens een voorraad op is maak ik een nieuwe soort bij”, vertelt uitbaatster Anke vol enthousiasme.

Het is voor het eerst dat ze meedoet aan Tournée Minérale, maar gezien het aanslaat bij mannen en vrouwen is het zeker voor herhaling vatbaar. “Meer nog, in de zomer zullen klanten ook kunnen kiezen voor een verfrissende mocktail of huisgemaakte limonade. Dan is een lekkere verfrissing zeker welkom en ik verwacht dat er dan nog meer liters over de toog zullen gaan.”