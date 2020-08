Archeologen ontdekken Romeinse resten op terrein waar verkaveling komt Robby Dierickx

10 augustus 2020

15u21 0 Wemmel Op de site aan de Zijp in Wemmel, waar binnenkort woningen gebouwd worden, hebben archeologen restanten van een Romeinse bewoning aan het licht gebracht.

Het terrein aan de Bosch, recht tegenover café Op ’t Hoeksken, wordt in de toekomst verkaveld. Alvorens met de werken gestart kon worden, moest een archeologisch onderzoek uitgevoerd worden. In mei werden er onder meer al scherven, kleine resten en kleurschakeringen in de ondergrond aangetroffen. Tijdens het daaropvolgende onderzoek botsten archeologen op twee crematiegraven, een Romeinse waterkuil en paalkuilen. Er werden stalen genomen voor verder onderzoek, waarna de site vrijgegeven werd.

Ondertussen is de procedure van de openbare verkoop van zeven bouwkavels begonnen. De opbrengst daarvan gaat naar het OCMW en de kerkfabriek.