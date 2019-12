Afbraakwerken aan Rodania-site gaan van start. Ze maken plaats voor 52 appartementen en 10 woningen Margo Koekoekx

04 december 2019

18u10 0 Wemmel De voormalige Rodania-site in Wemmel wordt bijna volledig tegen de grond gesmeten. Op het terrein dat in 2017 vrij kwam, maken ze nu plek voor het CUBIC-woonproject. Er komen 52 appartementen en 10 ééngezinswoningen. Het hele project zou klaar moeten zijn tegen oktober 2020.

De afbraakwerken op de Rodania-site gingen van start. Een hoge kraan haalt stukje per stukje neer van de oude gebouwen. “Alles wat in 2004 werd bijgebouwd, moet tegen de vlakte”, vertelt Wouter Dekemel van Alides REIM. “Het eerste en ook oudste gebouw in de Limburg Stirumlaan mag blijven staan en gaat wel geïntegreerd worden in het nieuwe complex. Het leent er zich perfect toe”, vult hij aan. De aannemer bouwt de komende achttien maanden aan het project met een terreinoppervlak van 4.379m2. “In oktober 2020 zou alles moeten klaar zijn.”

Afgelopen zomer startte de verkoop van de panden al en op dit moment is al een derde verkocht. En dat zonder dat er nog maar één steen gelegd werd. Vooral de appartementen slaan nu al aan. Dat hebben ze volgens CEO Rikkert Leeman vooral te danken aan de perfecte ligging. “Je hebt de ring vlakbij en toch heb je hier ook een groen uitzicht en de gezellige stadskern van Wemmel die hier niet ver vandaan ligt.”

Ook het project zelf heeft zijn naam niet gestolen. “CUBIC zal er heel kubistisch uitzien. Het terrein is vierkant, de ramen zijn vierkant, de binnentuin is vierkant en de appartementen zelf ook. Daarnaast bekt het ook gewoon goed”, klinkt het enthousiast bij Wouter Dekemel.

Het bedrijf Rodania had zijn hoofdzetel jaren lang in Wemmel. Hoewel de horloges hier niet geproduceerd werden, bevonden de hoofdkantoren en het magazijn zich wel in Wemmel. In 2015 werd het bedrijf overgenomen door Philip Cracco, die we allen kennen van ‘The Sky is the limit’. Hij besliste dat Wemmel niet de ideale plaats was voor het bedrijf. Hij verkocht de grond in 2017 aan Alides REIM, een dochterbedrijf van Group Maes.