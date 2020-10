10.000 gratis voetbalwoordenboekjes voor anderstaligen 30% meer vluchtelingen zijn uitdaging in taaldiversiteit Margo Koekoekx

07 oktober 2020

17u54 0 Wemmel De Voetbalbond, vzw ‘de Rand’, de Taalunie en Voetbal Vlaanderen brengen een zakwoordenboekje uit. Opvallend: het woordenboekje gaat volledig over voetbal. Het doel is om anderstalige voetballertjes Nederlands te leren en te laten oefenen. De 10.000 gratis boekjes helpen clubs en trainers te communiceren met anderstalige spelers en hun ouders.

In het boekje ‘Aftrap’ staan 500 woorden uitgelegd, onderverdeeld in 10 verschillende thema’s. “Het zijn zowel woorden voor op als naast het veld”, zegt Cindy Van Dijck van vzw De Rand. Kinderen leren er simpele vragen mee te stellen, maar ook hoe ze iets kunnen bestellen in de cafetaria. “Er staan ook heel wat kleurrijke tekeningen om het extra toegankelijk te maken. Voetbalclubs kunnen dus een aanvraag doen bij ons en op die manier verdelen we de 10.000 exemplaren. De eerste boekjes vertrekken richting KVK Wemmel.”

Diversiteit

De taaldiversiteit in de Belgische voetbalclubs neemt jaar na jaar toe. Zo telde het voetbalseizoen 2019-2020 ruim 30% meer vluchtelingen dan een jaar eerder. met dit initiatief willen ze de jonge voetballertjes het makkelijker maken om de weg naar het Nederlands of Frans te vinden.

Meters en peters van dienst zijn de Rode Duivels en Red Flames. Het project bevordert de inclusie van vluchtelingen en asielzoekers in ons land. De Voetbalbond lanceert samen met ACFF ook een Franse variant van het boekje.