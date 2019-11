Margo Koekoekx

10u11 0 Wemmel Ghila Weizman (52) maakte vier jaar geleden de carrièreswitch van haar leven. Ze studeerde handelswetenschappen, werkte voor internationale firma’s en runt sinds kort haar derde cupcake winkel Darling’s Cupcakes. Die opende ze in Wemmel op de Steenweg op Brussel.

Ze is klaar om heel Vlaanderen te veroveren met haar cupcakes. Ghila Weizman opende op 25 oktober haar derde filiaal, bijna exact vier jaar na de opening van haar eerste winkel in Ukkel. “Ik wou graag een winkel in de Noordrand van Brussel en ben in Wemmel terecht gekomen. Of ik nog winkels wil open doen? Zeker! Halle, Leuven, Antwerpen, Kortrijk, Gent,... ze beginnen stilaan op het verlanglijstje te komen.”

Koffiehuizen

Momenteel levert ze aan ongeveer twintig koffiehuizen, doet ze de catering op trouwfeesten, verzorgde ze al personeelsfeesten van IKEA, de VIP op Tomorrowland en zo kunnen we nog even doorgaan. Daarvoor heeft ze intussen een team van 15 personen. “Alle cupcakes worden gebakken in het atelier in Ukkel, we hebben dan ook nog verkopers voor de winkel op het Vossenplein en hier in Wemmel hebben we er een kleine tearoom van gemaakt. Mensen kunnen cupcakes kopen en bestellen of er gewoon hier van smullen.”

Haar creativiteit kan ze er helemaal in kwijt. “Al onze cupcakes veranderen geregeld van thema. Binnenkort Sinterklaas, Kerst, later Valentijn, Pasen,... Daarnaast ben ik ook begonnen met iglo’s. Taarten voor 6 tot 8 personen die vervaardigt zijn uit hetzelfde deeg als onze cupcakes maar waar we iets groter en specialer mee gaan.” Elke dag worden er minstens 300 cupcakes gebakken. “Soms gaan we over de duizend cupcakes op één dag afhankelijk van de bestellingen en evenementen die we verzorgen, een vast cijfer kan ik er niet op plakken.”

Geluk

Ook al is het een snel groeiende zaak, Ghila wordt er enkel gelukkiger op. “Het is zo’n fijn werk! Iedereen komt hier graag en is goed gezind. Mensen die een bestelling komen plaatsen voor een evenement zoals een verjaardag of trouw, die zijn gelukkig. Zij hebben iets te vieren en wij mogen daar deel van uit maken, dat maakt mij dan weer blij!”, zegt een stalende Ghila.

Hobby

Zoals in vele mooie en succesvolle verhalen is ook dit een uit de hand gelopen hobby. Ze bakte eerst voor zichzelf, later voor familie en daarna ook voor vrienden. In haar naaste omgeving vlogen de complimenten haar om de oren en het kon niet langer uitblijven, ze startte haar eigen cupcake atelier en winkel in Ukkel. “Ik heb eerst wat afgewacht. Was de cupcake een hype die weer zou overwaaien, net als in de mode of zou het een blijvende trend zijn? Dat laatste bleek het geval te zijn. Toen ben ik er met mijn ex-echtgenoot en vennoot aan begonnen.” En met succes want Ghila heeft het helemaal te pakken en zo het er nu naar uitziet zal dat niet meteen overwaaien.

Ben je zelf benieuwd? Ga dan eens proeven in haar tearoom Darling’s Cupcakes Steenweg op Brussel 39, 1780 Wemmel. Je kan ook een kijkje nemen op haar Facebookpagina Darling’s Cupcakes.