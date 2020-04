“Wij maken 30 tot 40 herbruikbare maskers per dag”, burgermeester is voorstander van herbruikbare maskers en het steunen van een goed doel Margo Koekoekx

21 april 2020

18u18 0 Wemmel Het verdelen van mondmaskers staat ook in Wemmel als urgent punt op het agenda van de gemeenteraad. Burgemeester van Wemmel Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) wil ze maar wat graag verspreiden naar zijn inwoners. Alleen hoopt hij dat er snel duidelijkheid komt van bovenaf en is hij voorstander van herbruikbare maskers.

Burgemeester van Wemmel Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) wil niet bij de pakken blijven zitten. “Leuven heeft een mooie aanzet gegeven. Dat is ook een universiteitsstad dus ik denk wel dat zij voldoende expertise hebben om zulke beslissingen gegrond te nemen.” Vansteenkiste is dan ook bezig met een voorstel voor de gemeenteraad. “Ik ben zelf erg voorstander van herbruikbare maskers. Maskers die je op 90° kan wassen en op hoge temperatuur kan strijken. We willen dan ook niet in concurrentie gaan met onze apothekers. Zij krijgen nu stilaan weer maskers binnen en kunnen die in omloop brengen.”

Hij benadrukt dat alles nog op tafel moet komen en dat er ook beslist zal worden vanaf welke leeftijd je in aanmerking komt voor de maskers. “Ik denk dat we ervan uit mogen gaan dat kinderen vanaf 12 jaar zo’n masker correct kunnen ophouden. Bij jonge kinderen die ze niet goed gebruiken gaat het nut volledig verloren.”

Zelf maken en/of via Think Pink

Nog idealer lijkt het Walter Vansteenkiste om dit te koppelen aan goede doel Think Pink. “We rekenen op de expertise van het team dat er op nationaal vlak mee bezig is. Wij zijn ook zelf bezig met het maken van mondmaskers. Dagelijks produceren we 30 tot 40 maskers en recent melden nog 10 personen zich aan om mee te helpen. De vraag luidt meestal: ‘wij willen maskers maken als jullie de grondstoffen kunnen aanleveren’. Wel goed, nieuws want wij hebben die grondstoffen in ons bezit. Wie zich nog wil aanmelden kan terecht bij ons gemeentelijk callcenter 02/462.03.32", klinkt het optimistisch.