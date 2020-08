Zwemmen in Coronatijden: “Om de 15 minuten het water uit” Dirk Selis

07 augustus 2020

17u54 0 Wellen In het Wellense zwembad “De Maupertuus’ is het zwembad opgevat als een kermisattractie. Met mensen in wachtrijen die om de 15 minuten het water in mogen. “Niet ideaal, maar wel de enige manier om iedereen veilig van het frisse zwembad te kunnen laten genieten”, zegt de Wellense burgmeester Els Robeyns (sp.a)



“We hebben heel wat bijkomende maatregelen voor ons openluchtzwembad Maupertuus genomen”, steekt de Wellense burgemeester Els Robeyns (sp.a) van wal. “Zo is een mondmasker verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar overal op het domein. Behalve om te zwemmen en te zonnebaden op jouw eigen handdoek. Er geldt een verbod op het meebrengen van alcoholische dranken en de bezoekers zijn verplicht om zich te registreren. Er mogen maar 600 bezoekers op het domein en iedereen moet zijn bubbels op de weide respecteren. De ligweide is dan ook netjes in vakken verdeeld, met daartussen gangen van 1,75 meter. Twee veiligheidsagenten zien toe op de naleving van deze regels. Wie niet wil luisteren vliegt er uit. Er staan camera’s aan de ingang om het aantal bezoekers op de weide te tellen. Deze cijfers geven we weer op onze website van de gemeente. In het water mogen er maximum 125 personen zwemmen. Om te zorgen dat iedereen van het water kan genieten, mag iedereen om beurt 15 minuten in het water. Een heel gedoe, ik weet het. Maar het is tenminste veilig en zo kan iedereen van het water genieten.”