Wellen trekt 185.000 euro uit voor heropstart: “Cadeaubon van 25 euro per gezin” Dirk Selis

25 mei 2020

15u28 0 Wellen Het schepencollege van Wellen heeft een gemeentelijk plan met ondersteuningsmaatregelen voor de heropstart van de lokale economie na de coronacrisis uitgewerkt. Met dit plan wil het gemeentebestuur bijkomende ondersteuning bieden en impulsen geven aan de heropleving van het lokaal economisch en sociaal weefsel. Het plan zal vrijdag ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

“De kosten van de voorgestelde gemeentelijke maatregelen worden geraamd op €185.000 en zullen via wijziging van het meerjarenplan worden voorzien”, steekt burgemeester Els Robeyns (sp.a) van wal.

Cadeaubonnen

Het herstelplan voorziet een cadeaubon van 25 euro per gezin, verhoogd met 5 euro per inwonend kind tot 18 jaar. Kinderen ouder dan 18 jaar die recht hebben op kinderbijslag krijgen ook een bon van 5 euro. “Deze bonnen kunnen enkel gespendeerd worden bij de lokale handelaars en komen dus volledig ten goede aan de lokale economie”, gaat Robeyns verder. “De maatschappelijk kwetsbare gezinnen krijgen een tussenkomst van 75 euro in de energiefactuur. Voor de kinderen van deze gezinnen voorziet men 30 euro extra voor socio-culturele participatie. Voor de getroffen ondernemers, handelaars en vrije beroepen wordt een forfaitaire onkostenvergoeding van 100 euro voorzien. De gemeente zal bovendien investeren in de digitalisering van deze cadeaubon wat deelname voor handelaars eenvoudig en aantrekkelijk maakt.”

Het is een evenwichtig pakket aan maatregelen voor onze inwoners, onze verenigingen, onze ondernemers, onze handelaars en onze vrije beroepen. Burgmeester Els Robeyns (sp.a)

Drijfkracht

“Voor de getroffen ondernemers, handelaars en vrije beroepen wordt een forfaitaire onkostenvergoeding van 100€ voorzien”, zegt Robeyns. “De belasting inzake drijfkracht op motoren wordt kwijtgescholden a rato van de duur van de sluiting of de werking aan verminderde capaciteit van de betreffende ondernemingen. Ook de concessievergoeding voor de cafetaria van de sporthal en de standgelden voor de marktkramers zullen voor de periode van verplichte sluiting kwijtgescholden worden.”

Verenigingen

De gemeente heeft in haar plan bijzondere aandacht voor de zwaar getroffen toeristische- en horecasector. De gemeente wil de Wellense ondernemers uit deze sectoren extra ondersteunen door de aankoop van bonnen ten bedrage van 10.000€. Daarnaast wordt er ook voor 2.500€ extra prijzen voorzien voor de decemberactie van de Wellense middenstand.

De erkende Wellense verenigingen tot slot hebben recht op een tegoedbon van 200€ ter betaling van een gemeentelijke factuur voor de huur van zalen, sporthal of gebruik van drank. Er is ook een kwijtschelding van gemeentelijke huurgelden en onkostenvergoedingen aan verenigingen voor de periode van de verplichte sluiting.