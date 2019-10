Wellen laat zich zien aan 35 nieuwe inwoners DSS

14 oktober 2019

05u59 0 Wellen Het gemeentebestuur van Wellen heeft onlangs zowat 35 nieuwe inwoners welkom geheten. Zij ontdekten het oud stadhuis en snoven meteen een flinke portie lokale cultuur op.

De nieuwe Wellenaren, oftewel Bokkenrijders, namen eerst de tijd om het gemeentebestuur en elkaar te leren kennen. Vervolgens werd het gezelschap getrakteerd op een busritje langsheen de belangrijkste locaties in de gemeente, zoals de gemeentelijke feestzalen en het openluchtzwembad. Ze hielden ook halt in Ulbeek, aan het historisch pleintje, en brachten een bezoek aan de binnenbegraafplaats. Eindigen deed het gezelschap in de bib en de neogotische kapel. Iedereen kreeg ook nog een geschenkentas mee naar huis, met daarin producten van eigen bodem.