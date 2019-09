Vlaams Parlementslid Els Robeyns (sp.a): “Overnametendens familiale fruitteeltbedrijven door privé-investeerders is zorgwekkend” Dirk Selis

13 september 2019

17u52 0 Wellen In zee gaan met privé-investeerders is niet bepaalde de beste oplossing als fruitbedrijf. Getuige daarvan is Fruit Bex, dat de deuren moet sluiten. Ook Els Robeyns (sp.a), Vlaams Parlementslid en burgemeester van Wellen, erkent dat. “Dat de fruitsector meer en meer in handen komt van grote banken en privé-investeerders, zonder enige voeling met de sector, dat verontrust mij.”

Wat moet er dan wel gebeuren voor de fruitsector? “Die mensen mogen niets meer onder de kostprijs verkopen”, aldus Robeyns. “Er is iets mis met die prijsvorming. Het landbouwbeleid zit meer en meer in handen van grote banken, van de grote concerns en niet meer bij de boeren. Ik denk dat je daar een drastische hervorming moet doorvoeren. Je moet ook durven praten over minimumprijzen. Ik ben ook heel bezorgd over de evolutie dat die grote concerns en privé-investeerders die familiale bedrijven aan het opkopen zijn. De voeling met Haspengouw gaat verloren. Hier zijn toch wel 5.000 jobs aan verbonden. We moeten ons dus anders gaan organiseren. Als we dat niet gaan doen, wat blijft er dan nog van de Haspengouwse fruitsector over? Ik heb het gevoel dat de fruittelers dat ook wel beseffen. We gaan ervoor moeten zorgen dat die middelen anders verdeeld worden, meer duurzaam zodat er zekerheid is voor hun inkomen en voor een gezonde voedselproductie.”

Te weinig ondernemer

Op dit ogenblik brengt het bekijken van de bloesems eigenlijk meer op dan het fruit wat onder die bloesems groeit. “Toerisme is uiteraard economisch ook heel belangrijk voor het zuiden van Limburg maar als de fruitsector er niet meer is dan hebben we die toeristen ook niet meer, hè. Fruitboeren moeten proberen hun producten diverser in de markt te zetten. Meer afgeleiden van het fruit maken, ze doen dat ook wel. En dan komen we bij het verhaal van de korte keten. Daar houdt de landbouwer zelf rechtstreeks ook veel meer aan over tegen dat we met allerlei tussenschakels beginnen werken die de winsten afromen. Misschien zijn de boeren van nu te weinig ondernemer”, besluit Robeyns.