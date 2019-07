VIDEO. Paard overleeft hevige loodsbrand niet in Wellen Toon Royackers

03 juli 2019

10u01 0 Wellen Langs de Kortessemstraat in Wellen heeft een hevige brand vanochtend een loods vernield. De eigenaars werden kort na zes uur gewekt door het hevige kabaal achteraan in hun boerderij. Ze konden nog snel naar buiten lopen, en een pony in veiligheid brengen. Maar helaas raakten ze niet meer tijdig bij hun paard dat eveneens in de stal stond.

Het waren enkele automobilisten die ook al alarm hadden geslagen bij de hulpdiensten, omdat ze op de baan tussen Kortessem en Borgloon plots een hevige rookontwikkeling zagen. “Bij onze aankomst ging het helaas om een hevige en uitslaande brand,” zegt sectorcommandant Dirk Odeurs van Brandweerzone Zuid West Limburg. Meteen is er een grote inzet opgetrommeld vanuit de zone, om zeker over voldoende tankwagens te kunnen beschikken. De eigenaars hadden intussen effectief hun pony in veiligheid kunnen brengen. Wij gingen nog op zoek naar het paard dat ook nog in de stallen moest staan. Jammer genoeg begon de ijzeren constructie van het dak het al te begeven. Voor het paard konden we daardoor helaas niets meer doen.”

Nog lang nablussen

Ook de loods zelf werd door het vuur grotendeels vernield. “Het gaat om een vrij grote loods, met veel opgeslagen hooi ,” aldus Sectorcommandant Odeurs. “Die had de eigenaar nog maar net binnen gehaald. In totaal gingen de ruim vijfhonderd balen in de vlammen op. We moesten woensdagmorgen het puin uit elkaar trekken om goed te kunnen nablussen. Daar zullen we waarschijnlijk nog een groot deel van de dag mee bezig zijn. Het ingestorte dak lag immers nog op het smeulende hooi. De precieze oorzaak van de brand moeten we nog verder onderzoeken. Allicht gaat het wel om zelfontbranding van het hooi. Samen met die voorraad zijn ook verschillende landbouwwerktuigen en een tractor verloren.”

Door de brand was ook de Kortessemstraat afgesloten voor het verkeer. “Het gaat om een verbindingsweg tussen Vrolingen en Kortessem,” aldus burgemeester Els Robeyns van Wellen. “We vragen even begrip, zodat de hulpdiensten veilig hun werk kunnen doen.” Buurtbewoners kregen van de burgemeester even de raad mee om ramen en deuren gesloten te houden.