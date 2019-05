VIDEO. Els Robeyns (sp.a) brengt haar stem uit in Wellen: “Ik ben moe, maar vol vertrouwen” DSS/MMM

26 mei 2019

11u17 2 Wellen De Vlaamse lijsttrekker voor de sp.a in Limburg Els Robeyns trok vanmorgen samen met haar vriendin Katrien rond halftien naar de enigste stembus in het Haspengouwse Wellen, basischool De Eik.

“Ik ben moe, maar heb veel vertrouwen. We hebben een goede campagne gevoerd. De mensen begrepen onze boodschap en ik heb gevoel dat ze ook aanslaat. Maar goed, nu is het afwachten op de uitslag. Ik ga nu nog tot twee uur aan het stemlokaal blijven staan en daarna trek in naar de TVL-studio’s. Dan ga ik nog een uurtje met de hond wandelen en dan is het tijd voor de uitslagen.”