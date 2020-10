Speler-coach Maxime Annys (KVK Wellen): “Wij hadden het moeten afmaken.” Filip Kevers

11 oktober 2020

11u31 0 Wellen Tegen een nochtans sterk Lille had KVK Wellen 87 minuten lang uitzicht op de overwinning. Toen hingen de bordjes weer gelijk. “Ik kan mijn jongens niks verwijten”, reageerde coach Maxime Annys. “Het kwartje viel alleen niet aan de juiste kant.”

Het heeft alweer niet mogen zijn.... Dat was zowat het gevoel in Wellen na de 1-1 tegen Lille. Op zich geen slechte uitslag tegen een sterk voetballende en aanvalsgerichte ploeg, maar achteraf was er toch die ontgoocheling. Logisch, want uiteindelijk beseften de mannen van speler-trainer Maxime Annys dat ze hadden nagelaten een zekere overwinning over de streep te trekken.

“Laatste pass moet beter”

Maxime Annys bleef rustig in zijn analyse: “Uit het scoutingsverslag en beelden die ik te zien kreeg, besloot ik te kiezen voor een sterk blok en onze momenten uit te kiezen. Want Lille speelt sterk en is een aanvallende ploeg met heel wat kwaliteiten. We hadden al heel vroeg op voorsprong kunnen en moeten komen. En verder verliep het scenario ook in ons voordeel. Als je dan met 1-0 voorkomt, kan je echt op de counter speculeren. Hebben we ook gedaan. Maar die 2-0 viel niet. En dan krijg je op het einde natuurlijk dat deksel op de neus.”

“En toch ben ik zeer fier op mijn ploeg. Ik kan mijn jongens niks verwijten. Misschien moeten we wat efficiënter worden, jawel. Maar uiteindelijk zie ik nog maar één echt werkpunt na onze eerste vier matchen. Dan heb ik het over onze passing in de laatste dertig meter. Die moet beter. Het is daar dat het schoentje voorlopig nijpt. Wij spelen onze mogelijkheden niet goed genoeg uit.”

“Fier op mijn team”

Toch heeft Annys er alle vertrouwen in. “We kunnen onze voet zetten naast elke ploeg. En we kunnen nog veel progressie maken. Niet vergeten dat we jongens hebben die geblesseerd zijn of een deel van de voorbereiding door blessure misten en niet -onbelangrijk- dat ik pas na de voorbereiding heb overgepakt en het inslijpen van mijn accenten tijd vraagt. Het belangrijkste is en blijft dat ik zeer veel gedrevenheid zie bij de jongens, dat ze die accenten steeds beter oppakken, en dat ze presteren. We komen er wel.”