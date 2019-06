Openluchtzwembad Maupertuus tot 22 uur open om afkoeling te zoeken tijdens hitte DSS

25 juni 2019

13u45 0 Wellen Door de hitte kunnen de Wellenaren zich tot en met zondagavond elke dag tot 22 uur verfrissen in het Openluchtzwembad Maupertuus. Dat heeft Els Robeyns (sp.a), de burgemeester van Wellen, aangekondigd.

“Met deze hitte willen we de Wellenaar die overdag moet werken ook een frisse duik in ons zwembad gunnen. Vandaar dat we de openingsuren uitzonderlijk hebben verlengd tot 22 uur. Woensdag openen we met een DJ en heel veel animatie langs en in het zwembad”, zegt Robeyns.

Afgelopen zomer mocht het openluchtzwembad Maupertuus in Wellen meer dan 35.000 bezoekers verwelkomen. Het record van 30.000 bezoekers in de zomer van 2003 werd daarmee ruim overschreden. De topdag was vrijdag 27 juli toen maar liefst 2.027 zwemmers het zwembad bezochten. Het was die dag maar liefst 35,2 graden Celsius, de hoogste dagtemperatuur ooit gemeten in Ukkel op een 27ste juli is gemeten in Ukkel.

“Ons openluchtzwembad is een frisse troef voor onze gemeente die we moeten koesteren en waarin we moeten blijven investeren. Als de zomers zo heet gaan blijven, verdienen alle Wellenaren op tijd en stond een frisse duik in hun eigen gemeente”, besluit Robeyns, die deze zomer zelf regelmatig met haar vriendin Katrien aan de waterkant te vinden zal zijn.