Maxime Annys (KVK Wellen): “Vandaag trainer, morgen met één voet buiten” Filip Kevers

18 september 2020

15u36 0 Wellen “Als je vandaag een handtekening zet onder een contract als trainer”, dan weet je al dat je met één voet buiten staat. Die uitspraak typeert de nuchterheid van Maxime Annys, deze week bij KVK Wellen in derde nationale gebombardeerd van speler tot speler-trainer.

Maxime Annys, 34 jaar intussen, is gepokt en gemazeld in het voetbal. Na onder meer OH Leuven, STVV, Westerlo, en Eendracht Aalst kwam hij via Tempo Overijse tijdens deze mercato bij KVK Wellen terecht. Als speler. Maar door het ontslag van coach Geert Knapen kreeg hij er deze week plots een functie bij. Die van trainer. Speler-trainer. Het deed ons even aan Kompany denken. Maar die vergelijking lacht Annys weg.

Geen tweede Kompany

“Je moet Wellen niet vergelijken met een club als Anderlecht en mij niet met een monument als Kompany”, aldus Annys. “Al besef ik natuurlijk wel dat sommigen net zoals bij Kompany sceptisch staan tegenover dit verhaal van speler-trainer. Goed. Wat voor mij telt, is dat ik de visie en verwachtingen goed doorgesproken heb met de voorzitter. En dat ik geloof in deze spelersgroep die enorm veel gedrevenheid toont. We zijn ook niet over een nacht ijs gegaan. Maandag werd ik al gepolst of ik het zou zien zitten om trainer te worden. Heel lang heb ik niet moeten nadenken. Omdat ik al 34 ben en iets in het voetbal wil blijven doen, was ik al begonnen met de trainerscursus. Niet met de idee dat het zo snel zou gaan. Maar het heeft mijn beslissing om ja te zeggen wel vergemakkelijkt.”

Rust was zoek

De ene zijn dood, de andere zijn brood… zou je dan kunnen denken. Geert Knapen, de voorganger van Maxime Annys, kreeg niet eens de kans om aan de competitie te beginnen. Zelfs in de voetbalwereld is dat vrij uitzonderlijk. “Geen kwaad woord over de man”, reageert Annys meteen. “Dat is het lot van een trainer. Als je vandaag tekent, sta je meteen met één voet buiten. Goed, de resultaten vielen tegen. Er was ook de blessurelast,en het klikte niet altijd even goed met de spelersgroep. Laat me zeggen dat de rust die binnen een ploeg zo nodig is voor de start van het seizoen, een beetje zoek was. De rest is een beslissing van de club, van het bestuur. Daar kan je je alleen bij neerleggen. En daar ga ik hier en nu zeker geen oordeel over vellen. Dat is niet aan mij.”

Iedereen kan winnen van iedereen

Naar de orde van de dag. Maxime Annys en KVK Wellen staan zaterdagavond meteen voor een loodzware opdracht bij en tegen Zwarte Leeuw. Maar Annys laat zich daar niet door afschrikken. “Vorig jaar speelde ik bij Tempo Overijse, ook in derde amateur. Vooraf waren we titelkandidaat. Uiteindelijk flirtten we nog met de degradatie. Dat is zo eigen aan die reeks. In derde afdeling kan iedereen van iedereen winnen. Laat dus maar komen.”