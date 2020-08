Loden zon bedreigt Haspengouwse fruitoogst: “Momenteel is zo’n 20 procent eraan voor de moeite” Dirk Selis

07 augustus 2020

18u01 0 Wellen De aanhoudende hittegolf betekent slecht nieuws voor de Haspengouwse fruittelers. De felle zonnestralen verbranden het fruit dat aan de Haspengouwse bomen hangt. Met als resultaat dat de appelen en peren onverkoopbaar zijn. “Ik schat het verlies nu al op zo'n 20 procent en het ergste moet nog komen hè”, zegt de Wellense fruitteler Raf Goffin.

“De portefeuille van een boer ligt op het veld”, steekt de Wellense fruitteler Raf Goffin van wal. “Fruittelers zijn nu eenmaal overgeleverd aan de weergoden en wij kunnen doorgaans tegen een stootje. Maar deze hitte is voor het tweede jaar op rij ongezien. Normaal levert een typisch Belgische zomer, met afwisselend wat regen en zon prachtig fruit op. Alleen, het felle zonlicht van dezer dagen verbrandt het fruit en daardoor krijgt het bruine plekken en wordt het overkoopbaar. Momenteel schat ik ons verlies op zo’n 20 procent. Maar uiteraard moet we afwachten tot na de hittegolf om een definitief bilan op te maken.”

Opwarming

Ook in het aangrenzende Sint-Truiden vreest men de felle zon. “Het ergst getroffen zijn de plantages die zich naar het westen richten. Er valt bovendien weinig tegen te beginnen”, zegt ook de Truiense fruitteler Piet Porrey. “Overkappingen hebben weinig zin en zijn bovendien peperduur. Ze zullen het fruit een beetje beschermen, maar de zonnestralen vallen letterlijk door de mazen van de netten. Dus ja, het is bang afwachten wat de hittegolf verder zal aanrichten. Het is een natuurfenomeen dat we slechts de laatste twee jaar kennen. De aarde warmt op hè. Wie er nu nog aan twijfelt dat ons klimaat verandert....”

Landbouwramp

Begin juni erkende de Vlaamse regering, na advies gevraagd te hebben aan het KMI, de zonnebrand van 2019 als landbouwramp. Landbouwers waarvan de teelten vorige zomer schade opliepen door zonnebrand en droogte, konden door de erkenning als landbouwramp een schadevergoeding aanvragen. De zonnebrand werd erkend als landbouwramp voor appels, peren, rode bessen, kiwibessen en frambozen. “Ik was erg tevreden met de erkenning van de zonnebrand als landbouwramp, maar wat mij betreft heeft dit veel te lang geduurd”, zegt de Wellens burgmeester Els Robeyns (sp.a) “Je moet weten dat die uitbetalingen voor onze boeren levensnoodzakelijk zijn om te overleven. Nu, als burgmeester ben ik vorig jaar als eerste op het veld geweest met de schattingscommissie om de schade aan het fruit en de gewassen in Wellen vast te stellen en in kaart te brengen. Dit staat ons dit jaar opnieuw te wachten. Dus we gaan opnieuw met de schattingscommissie ten velde en ik zal opnieuw aandringen in het Vlaams parlement dat de Vlaamse regering de zonnebrand ook voor 2020 als zonnebrand erkent.”