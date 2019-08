Limburgse stroop van Gebroeders Bleus: “Elk potje smaakt anders. Als stroopstoker werk je op gevoel, niet op automatische piloot” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Dirk Selis

31 augustus 2019

07u00 0 Wellen Vroeger vond je overal in Limburg kleine stroopfabriekjes die de overschotten van de fruitboeren verwerkten tot appel- en perenstroop. Die tijd is al lang voorbij, maar de traditie van ambachtelijk stroop stoken leeft gelukkig nog verder dankzij de Gebroeders Bleus uit Wellen. De familie stookt al stroop sinds 1843, en lag - iets recenter - mee aan basis van de heropleving van de oude stoomstroopfabriek in Borgloon.

“Ik ben opgegroeid in een warm gezin in Vrolingen in hartje fruitstreek”, vertelt Raf Bleus. “Ik woon nog altijd in dat idyllische dorpje. Achter mijn huis kun je verdwalen in de boomgaarden en fruitplantages. Het is er eindeloos rustig en onwaarschijnlijk mooi. Hier heeft de familie Bleus generaties lang stroop gestookt van vooral peren en appelen van eigen kweek. We hadden thuis, zoals veel gezinnen in de streek, ook een kleine plantage van rode bessen en aardbeien. In de vakanties moesten we helpen planten, wieden, plukken, verpakken... Mijn ouders zijn nooit op vakantie gegaan. Dat levensritme is er sinds generaties ingepompt.”

Huurovereenkomst

“Mijn vader ging in zijn vrije tijd stroop stoken bij zijn broer in Vrolingen. Deze fabriek was nog van mijn bomma, maar uiteindelijk besloot mijn vader naar een andere site uit te kijken en zijn eigen weg te gaan. Eerst hebben we onze kelder thuis omgebouwd en begonnen we te stoken met een kleine ketel waarin je maximaal honderd kilogram fruit kon proppen. Vader heeft me de stiel geleerd en het boeide me van bij het begin enorm. Dankzij mijn inbreng en hulp konden we de productie al snel opdrijven. In 2006 vernamen we dat de stad Borgloon de oude stoomstroopfabriek Wijnants had gekocht. We zijn gaan praten met burgemeester Awouters, die ons plan om daar te stoken zeer genegen was”, herinnert Raf zich. “Borgloon had er alle belang bij dat de fabriek weer zou werken. Het zou een belangrijke toeristische troef kunnen zijn voor de stad en de streek. Borgloon was honderd jaar geleden dan ook het epicentrum van de Haspengouwse stroopstokerij. Die familiale bedrijfjes zijn lang geleden gestopt en het stoken van stroop is verhuisd naar het Luikse, waar het nog altijd op industriële schaal gebeurt. Wij wilden opnieuw de ambachtelijke Loonse stroop op de markt brengen. We maakten met de stad duidelijke afspraken. Per kilogram geproduceerde stroop zouden we een percentage afdragen als huur voor de gebouwen. Het voordeel van dit systeem is dat je in alle rust een mooie start kunt nemen. Hoe meer je produceert, hoe meer je moet afdragen aan de stad, maar zo'n procedé is hoe dan ook een win-win voor beide partijen.»

Monumentenstrijd

“Toen kwam de Monumentenstrijd van Canvas (een televisieprogramma waarbij vijftien monumenten naar de gunst van de kijker dongen. De winnaar zou een renovatiebudget van vijfhonderdduizend euro krijgen, nvdr). De stad Borgloon schreef zich in voor deze competitie en we haalden het. Vlaanderen - en vooral de Limburgers - stemden massaal voor de stroopfabriek. En dat hebben we geweten, want we werden overspoeld door dagjesmensen en supporters. Het gevolg van de hype was een grote vraag naar onze siropen. We konden niet meer volgen. Dat gaf veel stress. Te veel druk op de ketel schaadt ook de kwaliteit van ons product”, legt Bleus uit.

Experimenteren

“We hebben vaste klanten en proberen hen zo goed mogelijk te bevoorraden. We willen niet te snel groeien, want dat gaat ten koste van de kwaliteit. Ik wil mijn tijd nemen om te focussen op kwaliteit. Ik moet ruimte hebben om te lezen, te studeren en te experimenteren. Het is eigen aan een artisanaal product dat het nooit hetzelfde is. Als stroopstoker werk je op gevoel, niet op automatische piloot. Elke fruitmengeling is anders. Wij zijn meer betrokken bij het productieproces. Alles gaat door onze handen. We gebruiken als grondstoffen alleen fruitsoorten van eigen streek: appelen, peren, rode bessen, aardbeien en bramen. Mensen uit de omgeving kunnen ook hun eigen fruit naar ons brengen en dan maken wij er siroop van. Zo kunnen ze tegen een schappelijke prijs hun eigen siroopvoorraad aanleggen.”

Gezond

“We maken alleen gezonde producten, zonder toevoeging van geraffineerde suikers of bewaarmiddelen. Onze stroop kun je zonder problemen honderd jaar bewaren. We praten hier ook over een natuurlijk en gezond product. Onze producten hebben een hoog ijzergehalte en er zitten veel antioxidanten in. Deze belangrijke voedingsbron werkt zelfs preventief tegen sommige soorten van kanker en bevordert de spijsvertering. Het geeft mij een grote voldoening een bijdrage te mogen leveren tot de ontwikkeling van een gezond, puur ambachtelijk streekproduct met een oude traditie en die te kunnen verderzetten in een authentiek kader.»

