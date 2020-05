Limburgse chef Moke Karmaoui (50) overleden: “Je blijft ons grote voorbeeld en onze held” Birger Vandael

10 mei 2020

10u50 26 Wellen Chef Moke Karmaoui (50) uit Wellen is niet meer. Dat hebben zijn zoon en dochter laten weten op Facebook. De vijftiger was tien jaar het gezicht van ‘Koken met Moke', een kookprogramma dat te zien was op de regionale zender TV Limburg.

De kinderen van Moke vertellen in het Facebookbericht dat hun vader veel te vlug is moeten gaan: “We zullen je nooit vergeten! Je blijft ons grote voorbeeld en onze held die altijd klaar stond met goede raad, lekkere gerechtjes en flauwe moppen. We zullen je altijd blijven herinneren in onze mooiste dromen.”

Ook het Centrum voor Avondonderwijs Cursa Hasselt plaatste al een steunbetuiging op haar Facebookpagina. “Limburg staat stil! We verloren vannacht een vriend en collega... Mo was immer goedlachs en steeds bekommerd om zijn medemens. Hij verloor zijn plotse korte en hevige strijd met zijn lichaam. Mo, je bent bijzonder!”

Maison Blanche

Moke begon zijn professionele carrière in een frituur. Zijn zelfgemaakte bereidingen werden al snel populair en de Wellenaar besloot zijn eigen restaurant met feestzaal te openen. Tot 2012 was hij vervolgens zaakvoerder van Ter Poorte in Wellen. Het was in die periode dat hij ook op tv een bekendheid werd. Toen hij de boeken van Ter Poorte neerlegde, nam hij een ‘sabbatical' van vijf jaar. In 2017 begon het weer te kriebelen en zette hij de koksmuts weer op bij het Hasseltse restaurant Maison Blanche. De Wellenaar schreef ook enkele kookboeken, gaf workshops en was lesgever op de kokschool in Hasselt.

Pech

Moke bleef in zijn leven niet gespaard van pech. In 2003 moest hij een scheiding verwerken en werd hij getroffen door lymfeklierkanker. In 2004 kreeg hij een hersenbloeding en later moest hij dus ook nog een faillissement verwerken. In november 2014 werd Moke in Hasselt door vier mannen in elkaar geslagen met zware verwondingen tot gevolg. Hij zou nooit te weten komen waarom hij slachtoffer werd van dit zinloos geweld. Afgelopen vrijdag werd Moke heel erg ziek. Zijn organen vielen uit en hij had een zware longontsteking. Van corona was geen sprake. Na een korte en hevige strijd liet hij zondagochtend het leven.

Amper vijf dagen geleden stelde de chef nog zijn eerste podcast voor. In ‘Moke’s Keukengeheimen’ vertelde hij gepassioneerd over het maken van gebakken asperges in notensla en balsamico. Ook tijdens het coronavirus spande Moke zich in voor de mensen. In maart bezorgde hij nog 120 kunstzinnige desserts, gemaakt met een 3D-printer, aan de bewoners van rusthuis Ter Nethe in Hulshout. In Limburg zal hij herinnerd worden als een warme man die altijd actief was en zijn medemens hielp waar nodig.