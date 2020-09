KVK Wellen ontslaat coach Geert Knapen nog voor competitiestart Filip Kevers

17 september 2020

08u48 0 Wellen Nog voor de start van de voetbalcompetitie heeft KVK Wellen T1 Geert Knapen de deur gewezen. Opvolger is ex-prof en teamlid Maxime Annys, die daardoor meteen gebombardeerd wordt tot speler-trainer.

In een recent interview gaf coach Geert Knapen nog aan dat hij met Wellen KVK een beter maar vooral ook een rustiger seizoen wenste. Maar in de voorbereiding kreeg zijn groep al te maken met heel veel blessures, wat woog op de resultaten. Dat gegeven, samen met overwegend negatieve signalen vanuit de spelersgroep, gaf de doorslag om niet langer met Knapen in zee te gaan. Ook T2 Johan Driesen mag zijn koffers pakken.

Nakende competitiestart

De opvolger voor Knapen werd snel bekendgemaakt. De club koos voor recente aanwinst Maxime Annys (34), die nog een verleden heeft bij onder meer OH Leuven, STVV en Westerlo. Ervaring als trainer heeft Annys nog niet. Benny Driesmans wordt zijn assistent. Driesmans fungeerde onder Geert Knapen als T3.

Zaterdag start de competitie en staat Wellen de aartsmoeilijke verplaatsing naar KFC Zwarte Leeuw te wachten. Het worden spannende tijden voor KVK Wellen.