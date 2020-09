KVK Wellen ontslaat coach Geert Knapen. Maxime Annys volgt op. Filip Kevers

17 september 2020

Nog voor de start van de competitie heeft KVK Wellen afscheid genomen van T1 Geert Knapen. Opvolger is ex-prof Maxime Annys, daardoor meteen gebombardeerd tot speler-trainer.

In een recent interview in deze krant gaf coach Geert Knapen nog aan dat hij met Wellen KVK een beter maar vooral ook een rustiger seizoen wou draaien. Maar in de voorbereiding al, kreeg zijn groep te maken met heel veel blessures . En dat woog op de resultaten. Dat gegeven, samen met negatieve signalen vanuit de spelersgroep, is de coach fataal geworden. Hem niet alleen, want ook T2 Johan Driesen is intussen naar de uitgang verbannen.

Maxime Annys (ex-STVV)

Heel snel is ook de opvolger bekend gemaakt. Daarbij viel de keuze op recente aanwinst Maxime Annys (34), die nog een verleden heeft bij onder meer OH Leuven STVV, en Westerlo, in Oostende werd geboren maar in Sint-Truiden woont. De middenvelder heeft veel ervaring als speler, maar als trainer heeft hij nog alles te bewijzen. Benny Driesmans wordt zijn assistent. Hij fungeerde onder Geert Knapen als T3. Annys & co worden alleszins direct voor de leeuwen gegooid. Want zaterdag start de competitie en staat Wellen van de aartsmoeilijke verplaatsing naar Zwarte Leeuw. Werk aan de winkel dus.