Jens Dendoncker kan nooit meer slapen door Limburgse 'Danceformation Silverstar': "Wij willen altijd een verhaal vertellen"

24 oktober 2019

Wellen Vrijdagavond is het al een beetje Halloween op VTM met de verschijning van ‘Danceformation Silverstar’ in Belgium’s Got Talent. De dansact van de Limburgse groep gaat over een duiveluitdrijving en is ronduit angstaanjagend. “Ik ben ongelofelijk kwaad op jullie, want ik ga nooit meer kunnen slapen”, vertelt jurylid Jens Dendoncker.

Danceformation Silverstar is een Limburgse dansschool die gevestigd is in Wellen, Borgloon en Diepenbeek. In totaal zijn 350 leden aangesloten bij de school, zij volgen wekelijks lessen in de sporthallen van de gemeenten. Al ruim vijftien jaar is de artistieke leiding in handen van choreografe Gina Depuis (35) uit Diepenbeek. “Net als andere dansscholen bieden wij verschillende dansgenres aan: van ‘ballet’ en ‘urban' tot ‘high heels’ en ‘latin’”, legt ze uit. “Het verschil is dat we extra willen opvallen door telkens een verhaal te brengen en in een bepaald thema te werken."

Voor Belgium’s Got Talent koos Gina voor het horrorthema. “Wie mij kent, weet dat ik een voorliefde heb voor horrorfilms, griezelfiguren en spookhuizen. In het restaurant van mijn partner Dirk (Steakhouse Jambalaya, red.) wordt Halloween heel erg fanatiek gevierd en ik besloot om dit thema ook te gebruiken in onze act. Onze school telt in totaal 48 wedstrijddansers, voor Belgium’s Got Talent maakten we een selectie van 22 van onze meest ervaren leden."

The Exorcist

Voor de act, die de naam ‘The Exorcist' krijgt, haalde Gina haar inspiratie bij de gelijknamige horrorklassieker uit 1973. De film haalde twee Oscars binnen en geldt als één van de meest bejubelde films in het genre. ‘The Exorcist’ vertelt het verhaal van een twaalfjarig meisje dat plots bezeten raakt door de duivel. Terwijl het meisje wordt vastgeketend aan haar bed, moeten twee priesters de duivel verjagen. Die personages komen ook terug in de act.

Aan het begin van het seizoen van de VTM-reeks plaatste de zender al een filmpje waarin de act van Danceformation Silverstar deels te zien was. In het filmpje is te zien hoe de juryleden denken dat de stroom in de studio uitvalt, waarna plots een danseres van de school An Lemmens de stuipen op het lijf jaagt. Van de act was toen nog niets te zien. “We hebben daar veel reacties op gekregen", lacht Gina. “Veel ouders van onze leden wisten helemaal niet dat wij daar iets mee te maken hadden. Ze moeten zich ook geen zorgen maken: de kinderen die meedansen in zo'n voorstelling bezorgen we heus geen slapeloze nachten. Als je ziet hoe we alles uitwerken, word je bespaard van de schrik.”

Belgium’s Got Talent is inmiddels aan zijn laatste auditie toe. Aan de deelnemers dus om alsnog een ‘ja’ te krijgen van de jury. Of de dansformatie ook doorgaat naar de volgende ronde, zie je vrijdagavond vanaf 20.40 uur. Ze zorgen in elk geval voor een mooi begin van de Halloweenperiode.