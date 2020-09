Glenn Lowet (KVK Wellen): “Dit was niet goed genoeg” Filip Kevers

27 september 2020

10u20 0 Wellen KVK Wellen bleef tegen K.FC De Kempen steken op 1-1 en dus één punt. Kapitein Glenn Lowet, terug van weggeweest, houdt er een dubbel gevoel aan over. “Dit soort matchen moet je over de streep kunnen trekken”, vindt hij.

Maandenlang zat hij in de lappenmand met een slepende knieblessure. Maar Glenn Lowet is eindelijk helemaal terug. Verlost van de pijn gaat hij er van bij de start van dit seizoen vol voor. Al moet hij intussen, net als zijn team, voorlopig tevreden zijn met een 2 op 6. “Dat puntje tegen Zwarte Leeuw vind ik een gewonnen punt”, aldus Lowet. “Tegen De Kempen overheerst bij mij het gevoel dat we twee punten verloren, ook al kwamen we op het eind dankzij onze keeper nog goed weg. Ja, ik ben ietwat ontgoocheld. Logisch, want hier zat veel meer in.”

Wat Lowet vooral pijn deed, was de manier waarop zijn team de gelijkmaker slikte. “We pakten die goal inderdaad op een standaardsituatie, een hoekschop. Dit is geen individuele kritiek, maar in dat soort fases kunnen en moeten we scherper zijn. Meer nog. Als je tegen zulke tegenstander 1-0 voorkomt, dan moet je vooral veel slimmer voetballen. Daarmee bedoel ik dan dat je in je organisatie moet blijven, en al zeker geen verdere risico’s mag en moet nemen. Eigenlijk hebben we ons een beetje laten vangen, vind ik. Neen, hier hadden we eigenlijk kunnen en moeten winnen.”

Een eerder ontgoochelde Glenn Lowet dus. “Klopt. Het kan misschien hard klinken. Maar ik leg de lat liever hoog. Dit was niet goed genoeg. Wij kunnen veel beter. En dat wringt. Kijk ‘s. We willen een rustig seizoen draaien. Ik ga nog een stuk verder en vind dat we, ondanks het feit dat we de ploegen in de reeks nog niet juist kunnen inschatten, mogen lonken naar de vijfde plek. Dat kan heel ambitieus klinken, maar dat hoor je als voetballer ook te zijn. Voorwaarde is wel dat je dan je thuismatchen wint, natuurlijk, zeker tegen ploegen als De Kempen. Er zijn dus nog werkpunten. Maar daar is op zich natuurlijk niks mis mee. Integendeel, het is de logica zelve. Ik kijk al uit naar de volgende confrontatie, blij dat ik eindelijk weer die bal kan voelen.”