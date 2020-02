Duivenmelker Frederik Coninx is Wellense Sportman van het Jaar Dirk Selis

10 februari 2020

11u17 0 Wellen De Wellense sportclubs werden afgelopen weekend in de bloemetjes gezet op de jaarlijkse kampioenenviering. Het was vooral uitkijken naar het moment waarop burgemeester Els Robeyns (sp.a) de sportvrouw, sportman en sportploeg van het jaar bekendmaakte.

Duivenmelker Frederik Coninx werd verkozen tot ‘Sportman van het Jaar’ met de beste duif van ons land. Twee jaar geleden was de pas 42-jarige Wellenaar, samen met dochter Yelina, primus bij de AS-duiven, vorig jaar schoot hij opnieuw de hoofdvogel af, nu bij de jonge duiven.

Slopestyler Romy Dedry ontving de titel ‘Sportvrouw van het Jaar’. Slopestyle is een parcours van grote sprongen en rails achter elkaar. “In Les Deux Alpes waren er drie bergen en twee rails, die we moesten bedwingen. In het onderdeel big air moet je één sprong doen tegen een enorme hoge berg”, vertelt Dedry over haar avonturen in het Franse bergdorpj.

Dansclub DF Silverstar werd de ‘Sportclub van het Jaar’. Dansschool danceformation Silverstar uit Wellen en Borgloon neemt met de regelmaat van de klok deel aan het Belgisch kampioenschap garde- en showdans. Voorts stond de kampioenenviering in het teken van ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’. Zowat alle mensen die iets met sport te maken hadden, waren aanwezig. Burgemeester Robeyns en haar college gaven elke Wellense sportieveling een sporthanddoek en een drinkbus. Alle sportfanaten werden op het podium geroepen en kregen applaus.