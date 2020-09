Coach Geert Knapen (KVK Wellen): “Graag een rustig seizoen zonder teveel blessureleed” Filip Kevers

Bij KVK Wellen kunnen ze zich na de bekeruitschakeling tegen Appelterre vol concentreren op de start van de competitie. “We hopen in de eerste plaats op een rustig seizoen waarin we beter doen dan vorig seizoen”, zegt coach Geert Knapen

De nederlaag tegen Appelterre heeft geen sporen nagelaten. Want de competitie is veel belangrijker, natuurlijker, wordt dan gezegd. Bovendien zat die nederlaag er ook aan te komen. “We hadden te maken met veel blessureleed en afwezigen waardoor we 7 spelers jonger 20 jaar, zelfs drie 17-jarigen, aan de aftrap moesten brengen. Die deden het verre van slecht. Maar in die omstandigheden kan je niet veel meer verwachten.”

Momenteel veel blessurelast

Focus op de competitie dus. De openingsmatch kondigt zich aan als een flinke brok. Want volgende week zaterdag wacht Zwarte Leeuw. “Laat me erg geen doekjes om winden. Zwarte Leeuw is één van de sterkste ploegen van de derde amateur. Het is altijd al moeilijk geweest om daar iets te rapen. Hopelijk kunnen we een paar geblesseerden recupereren zodat we goed weerwerk kunnen bieden.”

Scoreprobleem hopelijk opgelost

Na vorig seizoen hebben meerdere spelers afscheid genomen van Wellen en werden er redelijk wat inkomende transfers gerealiseerd. “Als iedereen fit is, kan ik een aardige ploeg tussen de lijnen brengen”, zegt Geert Knapen. “Met Goyvaerts, Calgan en Zejnilovic is er ook een trio bij gekomen dat het scorend vermogen serieus moet kunnen opkrikken. Dat neemt niet weg dat we hoe dan ook een beperkte kern hebben. Vallen een paar sterkhouders weg, dan kunnen we die tegenslag maar heel moeilijk opvangen.”

Eindronde is ambitie op langere termijn

Knapen houdt dan ook de voetjes op de grond. “Ik zal heel tevreden zijn met een rustig seizoen waarin we het hopelijk toch ook wat beter doen dan vorig seizoen en al te veel stress ontlopen. Dit team kan en moet nog groeien, stabieler worden. Op langere termijn kunnen we hopekijk een keer de eindronde spelen. Dat is ons hogere doel.”