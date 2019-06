Burgemeester kondigt nieuwe verkeersmaatregelen aan in Wellen Dirk Selis

12 juni 2019

10u00 0 Wellen Donderdag en vrijdag krijgt de Zonneveldweg een nieuwe toplaag asfalt. Hierdoor is de weg gedurende twee dagen afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid aan de rotonde in Kortessem via de N76 naar Vrolingen en het centrum. Ook de lijnbussen volgen deze omleiding. Ze stoppen dus niet aan de haltes langs de Zonneveldweg, ook niet aan de tijdelijke haltes langs de Langenakker. Er is een extra halte voorzien aan de rotonde in Kortessem (Opeinde). Maar ook tal van tijdelijke maatregelen worden voortaan ook permanent ingevoerd.

“Na de asfalteringswerken geldt tot eind juni opnieuw de omleiding via Langenakker omdat de putdeksels nog op hoogte gebracht moeten worden” zegt burgemeester Els Robeyns (sp.a). “Eind juni zullen de werken definitief eindigen en zal de Zonneveldweg opnieuw opengesteld worden voor alle verkeer. Het eenrichtingsverkeer in Vrolingen zal dan beëindigd worden. Wat de tijdelijke maatregelen op de Langenakker, Houtstraat en Plattestraat gaan we de snelheid aanpassen naar 50 km/u. In deze hele zone gaan we de snelheid trouwens aanpassen naar 50 km/u. Dat wordt het regime op de volledige Langenakkerstraat vanaf de bebouwing (aardbeienautomaat bij Royen), Kempische Steeg, Loystraat, Rode kruisstraat, Plattestraat en Houtstraat.”

Definitief

“Op een aantal van die straten (Plattestraat en een gedeelte van de Langenakker) was dat omwille van de werken al tijdelijk ingevoerd. Deze tijdelijke maatregel wordt dus definitief en wordt zelfs uitgebreid naar de hele zone (Houtstraat en volledige Langenakker) De wegversmallingen die omwille van de werken langs de Langenakkerstraat geplaatste zijn worden behouden Het verkeerskussen dat op de Houtstraat (aan de voetbal) ligt wordt ook definitief behouden” besluit burgemeester Robeyns. Op de gemeenteraad van 20 juni zal het aan de Wellense gemeenteraad zijn om die maatregelen goed te keuren.