Burgemeester Els Robeyns veegt fietsstraten van Wellense liberalen van tafel: “Te kort door de bocht” Dirk Selis

05 februari 2020

10u29 0 Wellen Marc Weeghmans (Open Vld) wil van de Nutstraat, een gedeelte van de Appeystraat, de Blokenstraat, Kortestraat, Bloemenstraat, Molenstraat en de Stokstraat fietsstraten maken. Maar dat is zonder burgemeester Els Robeyns (sp.a) gerekend. “Een beetje te kort door de bocht. Eerst infrastructurele maatregelen, dan zullen we zien”, reageert Robeyns.

“Waar is de duidelijke signalisatie, wegwijzers voor fietstrajecten naar centrum, onderhoud van bestaande fietssuggestiestroken, hergebruik van vroegere wegen. We moeten de zeer onveilige gaten en sleuven opvullen. Fietsgebruik stimuleren is zeker de boodschap, laat er ons dan ook werk van maken dat dit op een veilige manier kan. Er zal een verkeersplan voor Wellen nodig zijn waar naast fietsers en voetgangers ook alle andere verkeer vlot en veilig kan verlopen”, argumenteert Marc Weeghmans (Open Vld). “Meer en meer mensen gebruiken de fiets om zich te verplaatsen naar het werk. Jongeren worden in de school bewust gemaakt dat duurzame verplaatsingen bijdragen tot een betere leefomgeving. We kunnen niet ontkennen dat fietsgebruik voordelen biedt voor de maatschappij als voor het individu. Vele lokale gemeentebesturen doen hun best om het fietsgebruik veilig te laten verlopen door de aanleg van fietsstraten. De aanleg van fietsstraten zal ook in Wellen bijdragen voor een veilige verplaatsing van onze fietsers. Daarbij blijft de financiële impact beperkt. Afhankelijk van de wijze van inrichting kosten verkeersborden 50 euro per bord en geverfde markeringen 22 euro per m².”

Infrastructurele maatregelen

“Kijk, een voorstel om zo ineens 5-6 straten om te vormen tot fietsstraten door er gewoon de nodige signalisatie te plaatsen. Dat is een beetje kort door de bocht”, reageert burgemeester Els Robeyns (Open Vld). “Het vademecum zegt duidelijk dat je ook infrastructurele maatregelen moet nemen wil je effectief iets verbeteren voor de verkeersveiligheid van de fietser. We gaan dat meenemen in de studie voor de herinrichting van de Bloemenstraat (straat met de scholen red.)”