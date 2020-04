Boze burgemeester leest containerparkbezoekers de levieten: Gevolg? Niemand durft nog komen Dirk Selis

07 april 2020

17u59 0 Wellen De Wellense burgemeester Els Robeyns (sp.a) heeft haar inwoners eens stevig de levieten gelezen, toen bleek dat het containerpark van het Haspengouws stadje compleet onder de voet werd gelopen. De burgemeester postte dinsdagvoormiddag enkele welgemikte zinnen op haar FB-pagina, sloot een drietal straten af en plaatste een politie-agent voor het containerpark. Gevolg? In de namiddag was er geen kat meer te zien.

“Ondanks alle voorziene extra openingsuren en het voorstel tot spreiding, is de chaos aan het containerpark al van voor negen uur compleet”, zo stak de Wellense burgemeester Els Robeyns (sp.a) van wal. “Omdat de verkeersveiligheid in het gedrang komt zijn we genoodzaakt om extra maatregelen te nemen. De Overbroekstraat komende van de Dorpsstraat en de Veerstraat wordt afgesloten voor alle verkeer. Er zal een omleiding voorzien worden via de Dorpsstraat, Broekstraat en Smissebroekstraat. Wie via de Dorpsstraat richting Overbroekstraat wil kan best aan de rotonde Veerstraat en Russelt terug omdraaien en dan de omleiding volgen. Bij deze nog eens een warme oproep om alstublieft allemaal het gezond verstand te gebruiken en niet allemaal tegelijkertijd naar het containerpark te gaan. We hebben alles gedaan om maximale spreiding mogelijk te maken gelieve dat dan ook te doen! Dit in het belang van uw eigen gezondheid en die van onze medewerkers.” Toen onze fotograaf er namiddag foto’s wou gaan nemen was er geen kat meer te zien. Buiten dan de politie-agenten en enkele medewerkers van het containerpark.



