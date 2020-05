Betonmixer kantelt in Wellen en raakt gasleiding Dirk Selis

20 mei 2020

11u33 0 Wellen In de Zangstraat ter hoogte van de Merellaan is een betonmixer, die ter plaatse werkzaamheden aan het uitvoeren was, gekanteld. Hierbij is ook een gasleiding geraakt.

“De politie en brandweer zijn ter plaatse en Fluvius is onderweg om het gaslek te herstellen”, zegt burgemeester Els Robeyns (sp.a). “Er is geen gevaar maar de brandweer vraagt voor alle zekerheid wel dat iedereen er op een afstand van 20 meter vandaan blijft. De politie heeft een wegomleiding voorzien. De noodzakelijke herstellingen kunnen nog even duren.”